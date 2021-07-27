"Финам" рекомендует покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 28,82% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Компания является одной из наиболее "зеленых" в США и имеет весомые перспективы в контексте дальнейшей популяризации ESG тренда, отмечает эксперт Александр Ковалев.

Калифорнийская компания Edison International опубликует финансовые результаты за второй квартал текущего года в четверг, 29 июля; конференц-звонок запланирован на 23:30 МСК.

Консенсус Reuters по скорректированному EPS компании за апрель-июнь составляет $ 1,02 (+2% г/г). "Мы считаем данный прогноз консервативным и ожидаем скорректированный EPS в диапазоне $ 1,05 - 1,07", - указывает Ковалев.

Аналитик также обращает внимание, что засуха в штате Калифорния в комбинации с восстановлением деловой активности в регионе с высокой вероятностью оказали положительное влияние на выручку Edison International. Кроме того, по мнению Ковалева, на результатах положительно скажется и ряд благоприятных для компании тарифных решений последних кварталов.

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