Возможно частичное восстановление цен на желруду на текущей неделе - Банк "Открытие"

Возможно частичное восстановление цен на железную руду на текущей неделе, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Основная причина снижения цен на железную руду - рост вероятности появления профицита сырья в краткосрочной перспективе. Китай продолжает вводить ограничение на производство стали, в то время как предложение из Австралии и Бразилии увеличивается. Учитывая, что крупнейшие поставщики железной руды не изменили своих производственных ориентиров на 2021 год, во второй половине текущего года (по сравнению с первой) ожидается существенный рост мирового экспорта. Предполагается, что уже в июле 2021 года объем экспорта железной руды из Австралии, Бразилии и ЮАР может зафиксировать новый рекордный уровень. На текущей неделе участники рынка ожидают, что потребление железной руды будет выше объема новых поставок. Это поддержит котировки сырья на биржах в Китае и позволит ценам частично восстановиться", - пишет эксперт.

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