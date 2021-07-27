Акции Neenah интересны для покупки на текущих уровнях - BCS Express

Акции Neenah интересны для покупки на текущих уровнях с целью формирования длинных позиций, а также для добавления в дивидендную часть инвестиционного портфеля, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

Neenah планирует получить около $4 млн в год дополнительного дохода (увеличение чистых продаж на 15%) за счет синергии с приобретенным ITASA, отмечает аналитик. "Сумма сделки обошлась с 10-кратным запланированным показателем EBITDA полностью за счет денежных средств - ожидается увеличение соотношения долговой нагрузки и капитала. Однако устойчивый свободный денежный поток, остающийся после выплаты дивидендов, в ближайший год поможет в сокращении чистого долга", - указывает Мамонтов.

Также эксперт обращает внимание, что компания инвестирует в новые мощности по нанесению покрытий и перезапустит завод по производству высококачественной бумаги и упаковки, поскольку спрос на упаковочные решения премиум-класса снова растет.

Компанию можно отнести к дивидендным аристократам, выплаты стабильно росли последние 11 лет, констатирует аналитик BCS Express. "В период 2015-2020 гг. дивиденды увеличились на 56%. Несмотря на снижение выручки и прибыли в прошлые годы, удалось сохранить дивиденды с Payout ratio на уровне 60%. Среднее значение показателя способствует сохранению уровня будущих выплат дивидендов", - отмечает он.

"В октябре 2020 года котировки бумаги сформировали "двойное дно". Затем появился первый импульс роста, его длина указывает на долгосрочные цели роста в области $74-78 (потенциал +51%). Сильной поддержкой выступает недельная зона поддержки $44-46. Текущие цены выглядят интересными для начала формирования части длинных позиций. Это связано с риском достижения целей коррекции в области поддержки $44-45,3 (потенциал снижения составляет минус 10%), сформированного за счет пробоя уровня $57. Если акции смогут достигнуть зоны поддержки, это будет поводом для наращивания длинных позиций", - указывает Мамонтов. - Учитывая ожидаемые высокие результаты выручки, прибыли и дивидендную доходность на уровне 3,8-4% в ближайшие годы, средний коэффициент дивидендных выплат, оптимальную долговую нагрузку, а также мультипликаторы ниже исторических данных, компания выглядит интересной для добавления в дивидендную часть инвестиционного портфеля".

Neenah - производитель бумажной продукции, образована в результате отделения от компании Kimberly-Clark. Продукция выпускается под брендами Jet-pro SofStretch, Kimdura, Prevail, Neenah, Gessner, Plike, Kivar.

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