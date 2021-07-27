Потенциал роста цены акций Intel составляет 36% - "Инвестиционный банк Синара"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp., сообщается в обзоре банка.

"Бумаги компании одни из самых привлекательных в секторе. Согласно нашей DCF-модели, их справедливая стоимость составляет $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня", - указывает эксперт Сергей Вахрамеев.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в понедельник изложил план, предусматривающий внедрение компанией как минимум одного нового центрального процессора каждый год в период с 2021 по 2025 гг., констатирует аналитик. Кроме того, отмечает он, компания подтвердила свое намерение выпустить новый центральный процессор для настольных компьютеров в этом году и другой для серверов в 1К22, а также назвала Amazon Web Services и Qualcomm Inc. в качестве будущих заказчиков Intel Foundry Services (упаковочного и литейного сегмента компании).

"Данный план сигнализирует о том, что Intel не верит в скорую отмену закона Мура, хотя производство микросхем становится все более дорогостоящим и технически сложным. Хотя в технологическом отношении план оказался информативным, Intel озвучит его финансовые последствия только в ноябре, когда проведет "День аналитика". В этой связи инвесторы опасаются значительных изменений в бизнесе и стратегии компании. После проведения презентации акции Intel подешевели на 2%, - отмечает Вахрамеев. - Мы считаем план убедительным, поскольку он включает ежегодное повышение производительности, внедрение литографии EUV для продуктов с 2023 года и новую транзисторную структуру на 2024 год. Однако Intel может столкнуться со значительным риском исполнения, в то время как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. остается впереди по технологии EUV. Попытка восстановить лидерство к 2025 году чревата потенциальными неудачами, но мы допускаем, что переход от транзисторов FinFET к следующему поколению (gate-all-around) может стать переломным моментом, который позволит Intel возродить конкурентоспособность".

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