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27 июля 2021 года 15:16
Потенциал роста цены акций Intel составляет 36% - "Инвестиционный банк Синара"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp., сообщается в обзоре банка. "Бумаги компании одни из самых привлекательных в секторе. Согласно нашей DCF-модели, их справедливая стоимость составляет $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня", - указывает эксперт Сергей Вахрамеев. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в понедельник изложил план, предусматривающий внедрение компанией как минимум одного нового центрального процессора каждый год в период с 2021 по 2025 гг., констатирует аналитик. Кроме того, отмечает он, компания подтвердила свое намерение выпустить новый центральный процессор для настольных компьютеров в этом году и другой для серверов в 1К22, а также назвала Amazon Web Services и Qualcomm Inc. в качестве будущих заказчиков Intel Foundry Services (упаковочного и литейного сегмента компании). "Данный план сигнализирует о том, что Intel не верит в скорую отмену закона Мура, хотя производство микросхем становится все более дорогостоящим и технически сложным. Хотя в технологическом отношении план оказался информативным, Intel озвучит его финансовые последствия только в ноябре, когда проведет "День аналитика". В этой связи инвесторы опасаются значительных изменений в бизнесе и стратегии компании. После проведения презентации акции Intel подешевели на 2%, - отмечает Вахрамеев. - Мы считаем план убедительным, поскольку он включает ежегодное повышение производительности, внедрение литографии EUV для продуктов с 2023 года и новую транзисторную структуру на 2024 год. Однако Intel может столкнуться со значительным риском исполнения, в то время как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. остается впереди по технологии EUV. Попытка восстановить лидерство к 2025 году чревата потенциальными неудачами, но мы допускаем, что переход от транзисторов FinFET к следующему поколению (gate-all-around) может стать переломным моментом, который позволит Intel возродить конкурентоспособность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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