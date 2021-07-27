"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 38,13 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 38,13 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 31,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что акции нефтедобытчика продолжают находиться под сильным давлением, несмотря на высокую цену нефти марки Brent и увеличение добычи компании во II кв. 2021г. По их мнению, текущее расхождение отражает сильную недооценку "Сургутнефтегаза" по отношению к аналогичным компаниям нефтегазового сектора.

"С точки зрения технического анализа бумага находится в долгосрочном боковом канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней поддержки с целью 38,13 рубля. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне 31,5 рубля риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1", - указывают аналитики "Финама".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2019г доля компании в российской нефтедобыче составила 10,8%, а в нефтепереработке - 6,5%. Занимает второе место в рейтинге "200 крупнейших частных компаний России 2020" по версии Forbes.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.