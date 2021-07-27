"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Tesla с целью $687

"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Tesla с целевой ценой $687 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Tesla Inc. 26 июля отчиталась за 2К21г. В отчетном периоде выручка удвоилась по сравнению с результатом 2К20, вплотную приблизившись $12 млрд. При этом консенсус-прогноз FactSet закладывал показатель немного выше $11 млрд. Валовая рентабельность составила 28,4%. Операционная прибыль Tesla увеличилась вчетверо - с $327 млн годом ранее до $1,3 млрд. Операционная рентабельность достигла максимума на отметке 11%. (Предыдущий рекорд зафиксирован на отметке 9% в благоприятном для компании третьем квартале прошлого года.) Впечатляющий результат достигнут благодаря снижению издержек и увеличению продаж", - отмечает аналитик Анна Пильгунова.

Чистая прибыль Tesla вдвое превзошла прогноз $551 млн, впервые в истории компании перевалив за $1 млрд. EPS по GAAP выросла с прошлогодних $0,10 до $1,02 при консенсусе на уровне $0,53. Эксперт подчеркивает, что рекорд чистой прибыли Tesla удалось установить, несмотря на снижение выручки от зеленых кредитов ($354 млн) и потерь от владения цифровой валютой в объеме $23 млн.

"Сильные финансовые результаты за второй квартал в первую очередь обусловило повышение операционных показателей Tesla - рост объемов производства и продаж электромобилей (+151% г/г и 121% г/г соответственно). В первом квартале количество выпущенных компанией машин впервые превысило 200 тыс. единиц за счет наращивания производства Model 3 и Model Y (+169% г/г). Также Tesla восстановила производство Model S и Model X. Средняя стоимость ее электромобилей снизилась на 2% за счет сокращения продаж Model S и Model X, а также увеличения доли Китая в общем объеме реализации, для которого компания установила особые ценовые условия", - отмечает Пильгунова.

В своем релизе Tesla отметила сохранение проблем с цепочками поставок и дефицит микросхем, необходимых для ее продукции. В течение отчетного квартала производственные мощности компании были задействованы полностью, что способствовало достижению максимальных объемов выпуска. Ожидается, что перебои с поставками и нехватка чипов сохранятся как минимум до конца этого года. Это негативно для поставок Tesla, особенно в условиях рекордно высокого спроса на электрокары, полагает аналитик инвесткомпании.

"Результаты Tesla за второй квартал мы оцениваем положительно. Компания успешно развивает множество проектов по расширению бизнеса. В их числе строительство гигафабрики в Германии и работа по подготовке к серийному производству электрического грузовика Tesla Semi, которое должно начаться в 2022 году. Наша рекомендация по акциям Tesla - "держать" с таргетом $687", - заключает эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.