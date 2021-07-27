"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $95

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целевой ценой $95 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $68,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Micron Technology Inc.- один из лидеров по производству чипов памяти DRAM и NAND, флешпамяти и SSD-накопителей. На сегодняшний день продукция компании пользуется повышенным спросом. У Micron Technology есть свое производство, поэтому риск дефицита производственных мощностей в секторе полупроводников оказывает на нее меньшее давление", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $95. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $68,5 риск на портфель составит 1,09%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4". - указывают эксперты инвесткомпании.

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