Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4390-4440п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4390-4440 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового максимума. Индикатор MACD перешел на положительную территорию и указывает на вероятность продолжения роста бенчмарка в ближайшие торговые сессии, хотя небольшой технический отскок после 5-дневного ралли не исключен. Ближайшей целью выступает уровень 4450 пунктов", - отмечает аналитик Сергей Пигарев.

Также эксперт обращает внимание, что динамика торгов на рынке акций США во вторник будет определяться ожиданиями важных для инвесторов событий. Свои результаты представят Microsoft и Alphabet. Пигарев не исключает, что им удастся превзойти ожидания инвесторов. На сегодня отчиталось около четверти компаний, входящих в S&P 500, и у 88% из них прибыль на акцию оказалась выше прогноза, констатирует аналитик.

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