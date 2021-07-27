Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26238 и ОФЗ 26237 - Уралсиб

Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду, 28 июля, ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году и восьмилетние ОФЗ 26237, говорится в обзоре Уралсиба.

"Наступившая стабилизация на рынке ОФЗ может дать возможность Минфину в среду опять попробовать разместить на аукционах один из длинных выпусков, например, ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году. В понедельник котировки на дальнем участке суверенной кривой росли. Также Минфин может предложить инвесторам восьмилетние ОФЗ 26237. При этом, с нашей точки зрения, возможности разместить новый выпуск ОФЗ 25085 с погашением в 2025 году пока нет, эта относительно короткая бумага вряд ли будет пользоваться спросом, Минфин же, скорее всего, не захочет предоставить значительную премию к суверенной кривой. Мы полагаем, что пока ведомство будет проводить лимитные аукционы, но суммарный объем предложения, возможно, вырастет с 20 млрд руб. в неделю (так было несколько последних раз) до 30-40 млрд руб." - пишут аналитики Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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