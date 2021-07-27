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27 июля 2021 года 11:21
Защитные активы в розничном и энергетическом секторах выглядят особенно привлекательно - Альфа-банк
Защитные активы в розничном и энергетическом секторах выглядят особенно привлекательно с учетом продолжающегося роста COVID в мире и предупреждения ВОЗ о начале новой волны пандемии, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мировые рынки акций снова начали неделю на слабой ноте. Реальная доходность (номинальная доходность за вычетом инфляции) 10-летних КО США сейчас находится на рекордном минимуме, отражая рост опасений по поводу того, что распространение нового Дельта-штамма будет сдерживать восстановление мировой экономики. Во вторник и в среду на фоне опасений по поводу инфляции, перебоев в торговле и неравномерного восстановления экономики пройдет заседание ФРС. Дельта-штамм появился сравнительно недавно и поэтому пока не отражается на статистике, однако цифры по инфляции, которая опережает прогнозы, и данные по занятости, которые далеки от намеченных ориентиров, рисуют тревожную картину накануне заседания ФРС", - отмечают аналитики банка. Вместе с тем заявления главы ФРС на пресс-конференции не должны противоречить обещаниям, данным в середине июля, когда Пауэлл заверил рынки, что не будет спешить со свертыванием. Поддержку в данной ситуации, на взгляд экспертов Альфа-банка, могут вновь оказать достойные отчетности за 2К21 корпоративного сектора. Многие лидеры роста рынка, в том числе "Яндекс", Сбер, "Магнит", "НОВАТЭК" и "РусГидро" отчитываются на этой неделе. "Мы ожидаем, что российский рынок акций на этой неделе опять будет опережать аналогов на EM благодаря reflation trade, - прогнозируют стратеги банка. - Сильные цены на сырьевых рынках и отличные финансовые результаты мировых сырьевых производителей поддержат российский горно-металлургический сектор на этой неделе. Поддержку банкам оказывает повышение ключевой ставки ЦБ и сильный рубль. Учитывая продолжающийся рост COVID в мире и предупреждение ВОЗ о начале новой волны пандемии, защитные активы в розничном и энергетическом секторах выглядят особенно привлекательно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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