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23 июля 2021 года 19:04
"Финам" рекомендует покупать акции Capital One Financial с целью $169,5
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial Corp. с целевой ценой $169,5 за штуку, говорится в материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Capital One мы оцениваем как достаточно сильный, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Благодаря возросшей потребительской активности в США, в частности, потребительских расходов по картам, банку удалось заметно нарастить выручку, а также показать высокую прибыль, чему способствовал в том числе роспуск резервов на возможные потери по займам. Причем и прибыль, и выручка заметно превзошли среднерыночные прогнозы. Текущее финансовое положение Capital One выглядит вполне устойчивым. Коэффициент достаточности капитала CET1 на уровне 14,5% значительно превышает регуляторный минимум в 10%, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составляет существенные 141%". Эксперт "Финама" рассчитывает, что Capital One станет одним из главных бенефициаров дальнейшего восстановления потребительской и деловой активности в США, учитывая сильные позиции банка в сегменте кредитных карт и потребительском банкинге. "При этом, благодаря улучшению ситуации в экономике, следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли. Мы подтверждаем целевую цену акций Capital One на уровне $169,5, рекомендация также остается прежней - "покупать", - заключает Додонов. Capital One Financial - американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по величине активов. Компания предлагает широкий спектр финансовых продуктов физическим и юридическим лицам, специализируясь при этом на кредитных картах и автокредитах. Помимо США, Capital One ведет бизнес в Канаде и Великобритании. Капитализация компании составляет около $ 66 млрд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CAPITAL/ONE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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