Акции Магнита, РусАла и Ленты будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Магнита", "РусАла" и "Ленты" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Сразу два важных для "Магнита" события ожидаются на следующей неделе. Во-первых, компания 26 июля проведет конференц-звонок по приобретению Дикси. Это, по мнению аналитиков, поможет инвесторам более полно оценить влияние сделки на бизнес компании. Учитывая, что сейчас акции торгуются дешевле, чем до объявления сделки, потенциал подъема котировок здесь есть, полагают эксперты.

Во-вторых, компания 29 июля опубликует операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие. В фокусе темпы роста выручки, маржа EBITDA, LFL показатели. Вероятно, компания представит апдейт по развитию онлайн-направления. Оба события могут стать триггерами к началу отскока в бумаге, считают стратеги BCS Express.

"7 июля операционный отчет представит "РусАл". Важны будут данные по продажам, так как цены на алюминий в рублях были высокими и от этого будет зависеть, смогла ли компания в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой. Кроме того, стоит обратить внимание на долю продукции с высокой добавленной стоимостью - от этого будет зависеть какая рентабельность будет в I полугодии", - отмечают эксперты BCS Express.

"Лента" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 26 июня. Наибольший интерес в отчете, на взгляд аналитиков, будут представлять темпы роста выручки, в частности, в онлайн сегменте, динамика LFL-показателей, рентабельность EBITDA. Во II квартале "Лента" начала активную деятельность в M&A поле, возможно менеджмент представит видение по влиянию данных сделок на финансовые результаты текущего года и в целом на деятельность группы. Финансовые отчет способен вернуть внимание инвесторов к бумаге, что могло бы стать бы триггером к восстановлению, считают эксперты инвесткомпании.

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