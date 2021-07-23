"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Segezha на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций лесопромышленного холдинга Segezha Group с 11 рублей до 11,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для бумаг компании аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Segezha Group основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 10,62 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 6,95 рубля за штуку.

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