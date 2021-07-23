Повышение ЦБР ставки на 100 б.п. оправдано с учетом повышенного инфляционного фона - Сбер Управление Активами

Решение ЦБ РФ о повышении ставки на 100 б.п. оправдано с учетом повышенного инфляционного фона, говорится в комментарии Сбер Управление Активами.

"ЦБ РФ на заседании 23 июля принял решение повысить ставку на 100 б.п. до 6,5%. Вместе с этим регулятор пересмотрел вверх прогноз по инфляции на 2021г до 5,7-6,2% (с 4,7-5,2%) и ожидает ее замедления до 4,0-4,5% в 2022г и до уровня вблизи 4,0% в дальнейшем. В пресс-релизе по итогам заседания ЦБ РФ обосновывает данное решение высоким уровнем инфляции, в том числе из-за возрастающего действия устойчивых факторов и восстановлением экономики России во II кв. 2021г до допандемических уровней. Кроме того, ЦБ отмечает высокий уровень инфляционных ожиданий, что может способствовать более длительному отклонению инфляции вверх от таргета ЦБ в 4%", - пишет аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов.

Эксперт подчеркивает, что риторика регулятора несколько изменилась. Если на предыдущем заседании ЦБ РФ дал сигнал о том, что существует необходимость повышения ставки на ближайших заседаниях, то на этот раз риторика была не такая жесткая: регулятор "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Учитывая, что регулятор существенно повысил прогноз по инфляции (до 5,7-6,2%) на 2021г, то дальнейшее повышение ставки будет целесообразным, если инфляция сохранится выше данного прогноза и не будет показывать признаков замедления. Исходя их этого, аналитик Сбер Управление Активами ожидает сохранения ставки на уровне 6,5% в 2021г.

"Хотя повышение ставки на 100 б.п. и не было нашим базовым сценарием, мы не исключали такого решения регулятора, - пишет Данилов. - Оно выглядит вполне оправдано с учетом повышенного инфляционного фона, и что немаловажно, растущих инфляционных ожиданий. Данное решение ЦБ РФ свидетельствует о низкой толерантности регулятора к повышенной инфляции. На фоне такого решения регулятора доходности коротких ОФЗ прибавили 4-8 б.п., средних и длинных 2-3 б.п. В то же время, мы не ожидаем дальнейшего значительного роста доходностей, поскольку такое решение регулятора во многом уже учитывалось рынком, ожидаем стабилизации доходностей на текущих уровнях и постепенное их снижение к концу года по мере ослабевания инфляционных рисков".

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