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23 июля 2021 года 14:21
Ухудшение эпидемиологической ситуации может вернуть котировки нефти ниже $70/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации может вернуть котировки нефти ниже $70/барр., отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг выросли на 2,2% до $73,8/барр. В пятницу они снижаются на 0,3% и торгуются около $73,6/барр. Принципиально значимых для рынка нефти новостей вчера не поступало, в центре внимания продолжает оставаться эпидемиологическая ситуация. В пятницу будут опубликованы данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Продолжающийся рост установок может усилить негатив на нефтяном рынке. Тем не менее фьючерсы Brent, вероятно, задержатся на текущих уровнях до существенного усиления спроса на рисковые активы. Впрочем, дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации может вновь вернуть котировки ниже $70/барр.", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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