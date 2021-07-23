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23 июля 2021 года 13:01
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. На графике доминирует "бычий" паттерн "ложный пробой". Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI пока указывает на смешанную картину. Осторожный краткосрочный взгляд сменится позитивным при уверенном преодолении бенчмарком отметки 4400 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. На их взгляд, на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдается смешанная динамика. Продолжается обсуждение инфраструктурного пакета объемом $1,2 трлн. Стороны договорились не включать в него дорогостоящее направление Medicare, однако спорным вопросом по-прежнему остается источник финансирования перевозок и широкополосной связи. Растянутый процесс согласования может повлиять на перспективы законопроекта о "мягкой инфраструктуре" стоимостью $3,5 трлн, который демократы надеются принять через инструмент бюджетного примирения. Ожидается, что новое голосование может быть назначено на следующую неделю, когда будет готов окончательный текст программы, отмечают аналитики "Фридом Финанс". "Количество первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно увеличилось до двухмесячного максимума за неделю, закончившуюся 17 июля, - напоминают эксперты. - Рост отмечался в штатах с низким уровнем вакцинации, в которых был зафиксирован всплеск новых заражений штаммом "дельта". Несмотря на это, еженедельный отчет Министерства труда показал, что все больше граждан возвращается на работу. Эта тенденция свидетельствует о том, что июльский отчет о занятости населения будет позитивным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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