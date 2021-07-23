ЦБ РФ приступит к снижению ставки не ранее II квартала 2022г - "Уралсиб"

ЦБ РФ приступит к снижению ключевой ставки не ранее II квартала 2022г, полагает аналитик корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева.

"Заседание ЦБР 23 июля является опорным, так что на нем регулятор, возможно, более четко обозначит свое видение перспектив динамики инфляции. Пересмотр прогноза по инфляции кажется неизбежным, траектория роста цен выходит за пределы диапазона, заложенного в апрельском прогнозе. Также важным для рынка станет оценочный диапазон среднего уровня ключевой ставки как на этот год, так и на среднесрочную перспективу. Повышение ставки до 6,5% и ее сохранение на этой отметке до конца года уже приводит к тому, что средняя ставка за этот год также окажется выше диапазона апрельских оценок", - отмечает эксперт.

На взгляд Лебедевой, обновленный прогноз по инфляции и ставке может дать ориентиры потенциала роста ключевой ставки на горизонте до года, а также примерные сроки возврата к ее постепенному снижению. "Мы полагаем, что возможное снижение ставки начнется не ранее II кв. 2022г. Мнения участников рынка относительно дальнейших действий регулятора сейчас расходятся, так что после публикации пресс-релиза возможен рост волатильности на российском долговом и валютном рынке", - прогнозирует аналитик "Уралсиба".

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