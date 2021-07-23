"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК с целью 274 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НЛМК" с целевой ценой 274 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"НЛМК" представил сильные финансовые результаты за 2К21г. Выручка, EBITDA и FCFF обновили исторические максимумы, превысив рекордные уровни 2008г, в результате роста цен реализации на 30% к/к.

"Характеризуясь высокой долей экспорта в структуре продаж, компания является наиболее уязвимой среди "коллег по цеху" к введению экспортных пошлин, негативный эффект которых составит 9% ожидаемой EBITDA и 12% FCFF за 2021г. Однако даже с учетом 15%-го "срезания" экспортных цен, текущие ценовые уровни по-прежнему являются максимальными за последние несколько лет. С учетом того, что текущий механизм экспортных пошлин носит временный характер, мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на бумаги металлургов и подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "НЛМК" с целевой ценой 274 руб.", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Сучков.

Эксперт также отмечает, что по итогам II квартала 2021г "НЛМК" выплатит 13,6 руб. на акцию (доходность 5,5%), что стало самым высоким квартальным дивидендом за всю историю компании. "НЛМК" направил на выплаты 127% FCFF в рамках коррекции на extra-CAPEX. Сучков ожидает, что совокупный дивиденд по итогам 2021г составит 38 руб. на акцию, что обеспечивает одну из самых привлекательных доходностей в секторе.

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