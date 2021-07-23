Газпромбанк позитивно оценивает перспективы акций "ГК ПИК"

Результаты продаж "ГК ПИК" за 2К21г, а также амбициозные планы компании должны быть очень позитивно восприняты рынком, говорится в обзоре Газпромбанка.

Группа ПИК" опубликовала, на взгляд экспертов банка, очень сильные результаты продаж за 2К21.

"ПИК успешно позиционирует себя как история роста, - отмечает аналитик Марат Ибрагимов. - При этом компания растет с высоких уровней - ПИК с большим отрывом является крупнейшим девелопером жилой недвижимости в стране. Стоит отметить, что результаты за 1П21 создают риск превышения финансовых прогнозов на 2021г - как собственных, данных компанией в начале года, так и текущих ожиданий рынка. По словам компании, в случае сохранения высоких темпов реализации недвижимости в 3К21 она может пойти на дополнительное повышение цен для увеличения маржинальности продаж. В этом случае "ГК ПИК" покажет еще более высокую динамику прибыли по итогам года. Мы полагаем, что результаты продаж за 2К21, а также амбициозные планы компании должны быть очень позитивно восприняты рынком".

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