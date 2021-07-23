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23 июля 2021 года 10:13
Котировки нефти в пятницу, скорее всего, стабилизируются на уровне ниже $74/барр. - Sber CIB
Котировки нефти в пятницу, скорее всего, стабилизируются на уровне ниже $74 за баррель Brent до конца торгов, говорится в комментарии Sber CIB. "Утром в пятницу основные мировые биржи растут, баррель Brent торгуется выше $73 за баррель, поэтому стоит ожидать роста российского рынка в начале торгов. Цены на нефть в основном отыграли потери, понесённые в понедельник и, скорее всего, стабилизируются ниже $74 за баррель до конца торгов", - полагают аналитики инвестбанка. Рубль в четверг подорожал до 73,7 руб./$1. В пятницу, по мнению экспертов Sber CIB, ситуация может ухудшиться, если предварительные июльские индексы PMI укажут на замедление экономического роста в США и еврозоне. В этих условиях следует ожидать глобального укрепления доллара. Впрочем, рубль получит поддержку, если ЦБ повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт и даст жёсткие комментарии по дальнейшей политике. Доходность рублёвого долга, скорее всего, снизится вне зависимости от исхода заседания ЦБ, полагают аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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