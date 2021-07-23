Котировки нефти в пятницу, скорее всего, стабилизируются на уровне ниже $74/барр. - Sber CIB

Котировки нефти в пятницу, скорее всего, стабилизируются на уровне ниже $74 за баррель Brent до конца торгов, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в пятницу основные мировые биржи растут, баррель Brent торгуется выше $73 за баррель, поэтому стоит ожидать роста российского рынка в начале торгов. Цены на нефть в основном отыграли потери, понесённые в понедельник и, скорее всего, стабилизируются ниже $74 за баррель до конца торгов", - полагают аналитики инвестбанка.

Рубль в четверг подорожал до 73,7 руб./$1. В пятницу, по мнению экспертов Sber CIB, ситуация может ухудшиться, если предварительные июльские индексы PMI укажут на замедление экономического роста в США и еврозоне. В этих условиях следует ожидать глобального укрепления доллара. Впрочем, рубль получит поддержку, если ЦБ повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт и даст жёсткие комментарии по дальнейшей политике.

Доходность рублёвого долга, скорее всего, снизится вне зависимости от исхода заседания ЦБ, полагают аналитики Sber CIB.

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