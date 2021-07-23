Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ И макростатистика:

- ЦБ РФ примет решение по денежно-кредитной политике (итоги заседания станут известны в 13:30 (МСК). Аналитики Sber CIB ожидают повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт.

- "Распадская" представит операционные результаты за 2К21г.

- Ожидается публикация предварительных индексов PMI от Markit для ряда развитых рынков. В США выйдут данные Baker Hughes по числу буровых установок на нефть.

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