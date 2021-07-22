"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Газпрома.

Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие причины для того, чтобы заинтересоваться бумагами "Газпрома":

- Коррекция на рынке повысила привлекательность акций "Газпрома".

- Недавно "Газпром" заплатил дивиденды по итогам 2020 года и на графике образовался ценовой разрыв.

- Так же за покупку акций положительный новостной фон по поводу Северного потока-2 и высокие цены на газ в Европе.

- "Газпром" будет хорошо зарабатывать в ближайшие годы за счет высоких цен и спроса на газ, при этом в отличие от прошлых аналогичных периодов он будет направлять на дивиденды 50% от прибыли против 27% ранее.

- По прогнозам аналитиков ВТБ Капитал, дивидендная доходность "Газпрома" может составить порядка 16% по итогам 2021г. Потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев может составить порядка 30%.

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