Акции Alibaba привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции

Акции Alibaba привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Покупая акции Alibaba, вы делаете ставку на широкий китайский рынок. Костяк компании составляет её бизнес электронной коммерции, на который приходится 86% всей выручки компании, но также холдинг делает ставку на облачные вычисления. Этот сектор показывает опережающие темпы роста и в будущем будет делать ощутимый вклад в финансовые показатели компании. С ростом операционной прибыли компании аналитики ожидают рост EBITDA в 2021г на 41% по сравнению с 2020г", - отметили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

Новостные каналы озвучили, что торговлю CO2 квотами планируется осуществлять на платформе Ant group, что, по мнению экспертов "ВТБ Мои Инвестиции", также может поддержать финансовые результаты компании.

"Низкие мультипликаторы относительно конкурентов, высокие темпы выручки и отличная отчетность прошлых периодов делает инвестиции в компанию привлекательными в среднесрочном периоде. Консенсус-прогноз цены на следующие 12 месяцев составляет 288$ за акцию, что дает потенциал для роста около 36%", - заключают стратеги инвестиционной платформы.

Alibaba Group Holding Ltd. - одна из крупнейших китайских холдинговых компаний, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях, индустрии медиа и развлечений и прочих инновационных продуктах.

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