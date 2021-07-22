"Финам" рекомендует покупать акции и ADR BASF SE c целью 101,9 евро и $29,8 соответственно

"Финам" рекомендует покупать акции и ADR BASF SE с целевой ценой 101,9 евро и $29,8 соответственно, что предполагает потенциал роста в перспективе 12 месяцев 54,6% и 54,3% соответственно, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- BASF занимает одну из трех лидирующих позиций на рынке примерно в 70% сфер деятельности, в которых работает компания, является лидером в области инноваций в мировой химической промышленности.

- Итоги BASF в 1К21 года были сильными. По предварительным данным, результаты 2К21 продолжат позитивную динамику, что обусловлено более высокими ценами на продукцию и ростом объемов продаж.

- После восстановления рынка химической продукции капитализация BASF по ключевым мультипликаторам остается недооцененной относительно прочих отраслевых эмитентов.

- BASF проводит привлекательную дивидендную политику, поддерживая высокий уровень дивидендных выплат. Дивидендная доходность акций BASF превышает 5%, что является высоким уровнем для европейских эмитентов.

BASF SE - крупнейший в мире химический концерн с широким портфелем продуктов от основных химикатов до индивидуальных системных решений.

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