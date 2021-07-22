"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Delta air lines с целью $47,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $47,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,12%, стоп-приказ: $39,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Delta Air Lines осуществляет регулярные воздушные пассажирские и грузовые перевозки по территории США и по всему миру. Благодаря своей глобальной сети маршрутов компания присутствует на каждом внутреннем и международном рынке перевозок. Перевозчик 14 июля продемонстрировал финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий. Несмотря на наличие за первое полугодие 2021г убытка по GAAP в размере $0,5 млрд, перспектива восстановления объема авиаперевозок будет способствовать росту котировок в среднесрочной перспективе.

"С точки зрения технического анализа, котировки компании динамично выросли от $38. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 17% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,4 риск на портфель составит 0,9%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают аналитики "Финама".

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