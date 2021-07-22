Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4330-4380п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. Сформировался бычий паттерн "ложный пробой", так как падение ниже восходящей трендовой линии не получило продолжения. Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI подает неоднозначные сигналы", - пишет аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Эксперт отмечает, что в четверг мировые фондовые площадки закрепляются в зеленой зоне, восстанавливаясь после просадки в начале недели. Инвесторы расценили падение как возможность вложиться в некоторые бумаги по выгодной цене, поэтому потери удалось быстро отыграть. Таким образом, несмотря на ряд сдерживающих факторов, "бычий" настрой сохраняется. Этому способствует мягкая денежно-кредитная политика ФРС, повышение спроса по мере восстановления экономики, сильная корпоративная отчетность, а также проведение рядом компаний процедуры обратного выкупа.

"Озабоченность инвестсообщества в связи с активным распространением штамма COVID-19 "дельта" и опасения по поводу влияния новой волны пандемии на экономику сходит на нет. Способность существующих вакцин предотвращать тяжелое течение заболевания позволяет рассчитывать, что приоритетом государства станет активизация прививочной кампании, а не введение новых ограничений, которые пагубно влияют на бизнес и экономику в целом", - указывает Пильгунова.

Также аналитик обращает внимание на ожидаемую публикацию в США еженедельных данных о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 350 тыс. против 360 тыс. неделей ранее), а также сведения о продажах на вторичном рынке жилья за июнь (прогноз: 5,9 млн домов против 5,8 млн в мае).

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