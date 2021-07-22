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22 июля 2021 года 13:35
Котировки золота могут протестировать на прочность уровень $1795 за унцию - Sber CIB
Котировки золота могут в четверг протестировать на прочность уровень $1795 за унцию и нацелиться на отметку $1790 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. Золото в данное время котируется вблизи $1800 за унцию, констатирует эксперт. Рынки ждут решения ЕЦБ по процентной ставке и индекса уверенности потребителей в еврозоне за июль. В США выйдут июньский индекс опережающих индикаторов, данные по продажам домов на вторичном рынке, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь, а также еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. "Мы ожидаем, что по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ оставит ставки и денежно-кредитную политику без изменения, но предоставит больше информации о недавних корректировках в политике таргетирования инфляции. Регулятор недавно повысил целевой уровень инфляции, заявив, что на какое-то время, возможно, допустит превышение этой планки", - пишет аналитик инвестбанка. Таким образом, эксперт полагает, что комментарии ЕЦБ могут оказать поддержку цене золота, но в США, вероятно, выйдет позитивная макростатистика. Консенсус-прогноз предполагает снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 350 тыс. Индекс опережающих индикаторов, как ожидается, вырос на 0,8%, а продажи жилья на вторичном рынке - на 1,7%. "В этой связи золото, вероятно, попробует протестировать поддержку на уровне 100-дневного скользящего среднего, $1795 за унцию. Если она будет пробита, котировки могут нацелиться на $1790 за унцию", - прогнозирует Чернышев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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