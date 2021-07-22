Котировки золота могут протестировать на прочность уровень $1795 за унцию - Sber CIB

Котировки золота могут в четверг протестировать на прочность уровень $1795 за унцию и нацелиться на отметку $1790 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

Золото в данное время котируется вблизи $1800 за унцию, констатирует эксперт. Рынки ждут решения ЕЦБ по процентной ставке и индекса уверенности потребителей в еврозоне за июль. В США выйдут июньский индекс опережающих индикаторов, данные по продажам домов на вторичном рынке, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь, а также еженедельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице.

"Мы ожидаем, что по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ оставит ставки и денежно-кредитную политику без изменения, но предоставит больше информации о недавних корректировках в политике таргетирования инфляции. Регулятор недавно повысил целевой уровень инфляции, заявив, что на какое-то время, возможно, допустит превышение этой планки", - пишет аналитик инвестбанка.

Таким образом, эксперт полагает, что комментарии ЕЦБ могут оказать поддержку цене золота, но в США, вероятно, выйдет позитивная макростатистика. Консенсус-прогноз предполагает снижение числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 350 тыс. Индекс опережающих индикаторов, как ожидается, вырос на 0,8%, а продажи жилья на вторичном рынке - на 1,7%. "В этой связи золото, вероятно, попробует протестировать поддержку на уровне 100-дневного скользящего среднего, $1795 за унцию. Если она будет пробита, котировки могут нацелиться на $1790 за унцию", - прогнозирует Чернышев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.