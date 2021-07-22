ММК остается самой недооцененной компанией в металлургическом секторе РФ - "Атон"

"ММК" остается самой недооцененной компанией в металлургическом секторе РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"ММК" продемонстрировал солидные показатели базовой прибыли, добившись почти двукратного роста EBITDA кв/кв и превысив консенсус-прогноз по этому показателю на 8%. "ММК" остается самой недооцененной компанией в российском металлургическом секторе, торгуясь с коэффициентом EV/EBITDA 2021П 2,9x против среднего уровня 3,8x по российским стальным компаниям", - отмечают аналитики "Атона".

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