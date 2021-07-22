Курс доллар/рубль в четверг, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс доллар/рубль в четверг, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"В среду курс доллар/рубль снизился на 0,5%, опустившись ниже 74 руб./$1. В четверг он снижается на 0,2% и находится около 73,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Усилившийся спрос на рисковые активы совместно с ростом нефтяных цен поддерживает рубль. Более того, сегодня налоговый период начнет оказывать более выраженную поддержку рублю - компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. На этом фоне курс доллар/рубль должен остаться ниже 74 руб./$1 с потенциалом к умеренному снижению", - отмечают аналитики банка.

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