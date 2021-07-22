Рубль будет торговаться в диапазоне 73,8-74,7 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Альфа Капитал"

Рубль будет торговаться в диапазоне 73,8-74,7 руб./$1 и на уровне 86,9-87,8 руб./EUR1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа Капитал".

"Факторами укрепления национальной валюты в настоящее время выступают растущие котировки нефти: накануне баррель марки Brent вырос до отметки $72, на утренних торгах стоимость фьючерса составила $71,82/барр. (-0,57%). Цена нефти выросла, несмотря на данные о более низком, по сравнению с ожиданиями, сокращении объемов сырья в США по итогам прошлой недели. При этом данные показали существенное снижение нефтепродуктов, что трейдеры воспринимают как подтверждение увеличения спроса. Кроме цен на нефть, российский рубль в краткосрочной перспективе будет поддержан наступлением налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

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