Котировки нефти в четверг могут развернуться вниз - ПСБ

Котировки нефти в четверг могут развернуться вниз, к $70 за баррель, полагает эксперт Промсвязьбанка (- ПСБ) Екатерина Крылова.

"Повышенная волатильность сохраняется на рынке нефти: ближайший фьючерс на Brent смог в среду подняться выше $72/барр. после падения ниже $68/барр. в начале недели. Инвесторы пытаются найти баланс между негативными последствиями для спроса на энергоносители от распространения дельта-штамма и ожиданиями, что баланс рынка нефти все же останется профицитным по спросу до конца года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить добычу", - отмечает эксперт банка.

Статистика по запасам от Минэнерго США вышла похожей на опубликованные ранее данные API, напоминает Крылова. Так, запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн барр., впервые с мая, а запасы бензинов снизились всего на 121 тыс. барр., дистиллятов - на 1,3 млн барр.

"Индикатор спроса на топливо вышел на уровне допандемийного: 4-х недельная средняя составила 20,6 млн барр./день. При этом рост запасов сырой нефти не оправдан, учитывая, что импорт подскочил до максимумов с июля 2020г (7,1 млн барр./день). Мы ожидаем сохранения волатильности на рынке нефти, полагая, что цены в четверг могут развернуться вниз, к $70/барр.", - пишет эксперт.

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