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21 июля 2021 года 18:33
"Финам" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью 3562 рубля
"Финам" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевой ценой 3562 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 126%, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт Леонид Делицын отмечает ряд факторов в пользу рекомендации: - Стратегия Mail.ru состоит в монетизации аудитории путем интеграции с проектами электронной коммерции в сотрудничестве с Alibaba, Сбербанком, MFT и другими партнерами. - Российский рынок электронной коммерции будет расти на 34% вплоть до 2025г, по итогам которого оборот достигнет 10,9 трлн руб., или 26% всего торгового оборота России. - У экосистем и электронных магазинов нет другого российского партнера с сопоставимой аудиторией: в сутки Mail.ru охватывает 44,2% россиян, за месяц - 70%. - Mail.ru Group наращивает присутствие на глобальном игровом рынке, который на два порядка превосходит российский. Mail.ru Group, Ltd. - крупнейший российский интернет-холдинг в сегменте онлайн-коммуникаций и игр с целью стать лидирующей экосистемой, ядром которой будет электронная коммерция. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-MAIL.RU-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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