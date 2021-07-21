Норникель остается топ-акцией в секторе - Альфа-банк

"Норникель" остается топ-акцией в секторе, отмечается в обзоре Альфа-банка.

Компания "Норильский никель" представила во вторник операционные результаты за 2К21. На взгляд эксперта банка Бориса Красноженова, цифры по-прежнему отражают временное прекращение работ на двух рудниках: добыча на Октябрьском полностью возобновилась в середине мая; Таймырский с начала июня работает на 80% своих мощностей и выйдет на полную мощность к концу ноября. Норильская обогатительная фабрика с начала июня работает на 85% своих мощностей и полностью возобновит производство в начале октября.

"Учитывая это, ожидаем, что производство металла ускорится в 2П21, благодаря чему компания сможет выполнить свой производственный прогноз на 2021г. Совокупное производство никеля составило 79 тыс. т в 1П21, что на 26% ниже г/г. Производство меди составило 173 тыс. т, что на 28% ниже г/г. Производство палладия составило 1 314 тыс. т, что на 3% выше г/г на фоне высвобождения запасов незавершенного производства после запуска новой линии по производству драгметаллов из остатков хлорного выщелачивания", - указывает аналитик банка.

По его мнению, с точки зрения ценовой конъюнктуры, спотовые цены на никель ($18 668/т) и медь ($9 303/т) восстановились после снижения во вторник, оставаясь на 13% и 20% выше в сравнении с началом года, превосходя уровни, предшествовавшие пандемии. Палладий торгуется на уровне $2 638/унцию, что на 21% выше средней цены 2020г.

"Рынок аккумуляторов и переход к водородной экономике поддерживают ожидания будущего спроса, тогда как в части предложения металлов новых значительных проектов нет. "Норильский никель" по-прежнему является одной из наших топ-акций в секторе. Мы считаем результаты нейтральными для акций компании", - резюмирует Красноженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.