Покупки акций Moderna при коррекциях от текущих максимумов интересны на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"

Покупки акций Moderna Inc. при коррекциях от текущих исторических максимумов интересны на долгосрочную перспективу, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

" 21 июля, до открытия торгов, Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals Inc. в индексе S&P 500. На торговой сессии, предшествующей этому событию, акции Moderna стали одними из наиболее торгуемых бумаг на Уолл-стрит. Менеджеры индексных паевых инвестиционных и биржевых фондов, которые либо отслеживают бенчмарк S&P 500, либо используют его в качестве основы для формирования своих портфелей, будут рассматривать возможность продажи бумаг других компаний, чтобы заместить их акциями Moderna. Предвидя это, другие участники торгов также приобретали бумаги биотехнологической компании, котировки которой с 14 июля взлетели на 29,7%. Однако на сессии вторника проявились признаки фиксации прибыли, хотя стоимость акций достигла исторического максимума в $342,51 за бумагу. По итогам закрытия торгов Moderna потеряла 2,00%", - пишет Миронюк.

Впрочем, эксперт отмечает и более фундаментальные причины для роста. Недавно компания выиграла тендер на поставку 20 млн доз вакцин против COVID-19 в Аргентину. Кроме того, Moderna объявила о начале испытания вакцины против сезонного гриппа. Еще одним позитивным фактором стало полученное в июне разрешение от властей Индии на применение препарата компании для экстренной вакцинации.

"Акции Moderna на текущий момент достигли нашей целевой цены. Покупки интересны на долгосрочную перспективу при коррекциях от текущих исторических максимумов. Таким образом, инвесторам стоит прежде всего дождаться снижения среднедневной волатильности в бумагах, которая достигла 9,54% на недельном интервале", - заключает эксперт инвесткомпнаии.

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