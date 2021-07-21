Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4300-4360 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил резкий отскок вверх от 50-дневной скользящей средней. Впрочем, мы по-прежнему смотрим на краткосрочные перспективы индекса с осторожностью, так как индикатор MACD остается в красной зоне, а RSI указывает на баланс сил "быков" и "медведей", - пишет аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев.

По мнению аналитика, в среду в фокусе внимания инвесторов - двухпартийные переговоры по новому инфраструктурному пакету объемом $1,2 трлн. Один из лидеров сенатского большинства Чак Шумер назначил голосование по данной программе на сегодняшний день. В случае достижения компромисса новые поправки будут внесены в законопроект о наземном транспорте и водной инфраструктуре стоимостью $760 млрд, принятый ранее Палатой представителей. Однако с учетом разногласий внутри каждой партии вероятность консенсуса остается невысокой, что может стать одним из факторов неопределенности и повышенной волатильности на фондовых площадках.

"Мы ожидаем смешанную динамику на рынках. С одной стороны, на котировки активов давят опасения, связанные с ростом числа заражений штаммом "дельта", а также высокие темпы роста цен и пиковые значения инфляции. С другой стороны, в ходе сезона отчетности многие компании публикуют сильные квартальные результаты, а вероятность введения локдаунов в развитых странах невысока ввиду значительного прогресса прививочных кампаний. Еще одним фактором поддержки для фондового рынка выступает публикация сильных показателей потребительской уверенности, например, статистика по розничным продажам, которая оказалась выше рынка", - отмечает Кичибаев.

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