"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Газпром нефти с целью 450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Газпром нефти" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 410 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в первом полугодии 2021г "Газпром нефть" продемонстрировала внушительные финансовые результаты: чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 21,7% год к году и составила 159,2 млрд рублей, выручка взлетела на 75,6% - до 1,2 трлн рублей.

"С точки зрения теханализа бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 450 рублей. При покупке на 21% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 420 рублей риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

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