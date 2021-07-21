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21 июля 2021 года 14:22
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г - "Фридом Финанс"
Акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка во II полугодии 2021г, полагает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Ведущий стриминг-сервис Netflix Inc. опубликовал в целом уверенные квартальные результаты. Выручка Netflix выросла на 19,4% г/г, до $7,34 млрд, что немного превысило консенсус в $7,32 млрд. Операционная маржинальность в целом совпала с ожиданиями инвесторов, составив 25,2%. EPS GAAP увеличилась с $1,59 до $2,97, хотя общерыночный прогноз закладывал более значительный рост - до $3,18. Небольшое давление на EPS оказала переоценка стоимости долга, номинированного в евро", - пишет эксперт инвесткомпании. Менеджмент прогнозирует в следующем квартале увеличение числа подписчиков на 3,5 млн, что слабее консенсуса на уровне 5,46 млн. Такая разница, по мнению Денисламова, обусловлена мнением руководства компании о том, что открытие экономик продолжит негативно влиять на скорость привлечения новых пользователей. "Впрочем, мы находим данный прогноз достаточно консервативным, так как большая часть негативных эффектов (в том числе сезонные факторы) уже реализовалась, а в следующие несколько месяцев компания представит продолжение ряда популярных сериалов, - указывает аналитик. - Некоторые эксперты называют график релизов на следующие шесть месяцев самым сильным в истории компании. За первое полугодие 2021г аудитория Netflix увеличилась лишь на 5,5 млн. Во второй половине года, согласно консенсус-прогнозам, стриминг-сервис может привлечь более 13 млн подписчиков". Значительное внимание инвесторов привлекли комментарии менеджмента о развитии на рынке видеоигр. Компания подтвердила свое намерение начать экспансию в этом сегменте с создания мобильных игр, которые будут доступны для подписчиков без дополнительной платы. Эксперт "Фридом Финанс" полагает, это увеличит и без того высокую вовлеченность аудитории. Благодаря предложению новой категории контента и развлечений Netflix сможет оправдать более быстрое повышение стоимости подписок в будущем. "Мы повышаем целевую цену по акциям Netflix на горизонте года с $590 до $650. Долгосрочный взгляд остается позитивным, так как Netflix - это единственный по-настоящему глобальный игрок на рынке видеостриминга, который способен финансировать свою экспансию и инновации без использования внешних источников капитала. Кроме того, глобальный рынок видеостриминга еще имеет существенный потенциал для роста. Оставшаяся часть 2021г будет насыщенной с точки зрения нового контента, и прогноз менеджмента по увеличению аудитории всего на 3,5 млн в третьем квартале выглядит консервативным, поэтому мы полагаем, что акции Netflix будут опережать динамику широкого рынка на горизонте следующих трех-шести месяцев", - резюмирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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