ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения - Сбер Управление Активами

ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 50-75 б.п. на заседании 23 июля и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, полагает аналитик Сбер Управление Активами Владислав Данилов.

"ЦБ РФ в эту пятницу проведет заседание по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, поднимет ключевую ставку и пересмотрит прогноз по инфляции. Ранее Э. Набиуллина сообщила, что рассматривается повышение ставки на 25-100 б.п. Мы считаем, что ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. Необходимость повышения обусловлена высоким уровнем роста потребительских цен (при высокой доле устойчивых компонентов в данном росте), сохранением инфляционных ожиданий на повышенных уровнях и текущих проинфляционных рисков", - пишет Данилов.

Однако эксперт считает повышение ключевой ставки на 100 б.п. менее вероятным событием. Во-первых, в июне месячная инфляция стабилизировалась (0,69% по сравнению с 0,74% в мае), последние недельные данные показали замедление роста цен до 0,06%, а в августе понижательное воздействие на инфляцию может оказать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и ожидаемый хороший урожай. Во-вторых, как отмечает ЦБ РФ, изменения денежно-кредитной политики (ДКП) оказывают эффект на инфляцию с некоторым временным лагом, поэтому предыдущие повышения ключевой ставки еще не в полной мере оказали влияние на инфляцию.

"Исходя их этого, ЦБ РФ, вероятно, не будет повышать ставку на 100 б.п., а повысит ее меньшим шагом, как было сказано ранее, и будет наблюдать за динамикой роста цен, а также при необходимости (при отсутствии явного замедления инфляции) поднимет ключевую ставку осенью", - полагает аналитик.

Вместе с тем, Данилов подчеркивает, что на текущий момент короткие ОФЗ уже закладывают совокупный рост ключевой ставки на 100 б.п. до 6,5%. "Исходя из этого, повышение ключевой ставки на 50-75 б.п. и сигнал о возможности ее дальнейшего роста не окажут значимого влияния на котировки ОФЗ, так как это уже, во многом, учитывается в текущих ценах. В случае, если ЦБ РФ поднимет ставку на 100 б.п. и сохранит жесткую риторику, это может привести к росту доходностей ОФЗ (преимущественно на коротком участке) и снижению угла наклона кривой ОФЗ", - прогнозирует эксперт Сбер Управление Активами.

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