"Финам" рекомендует держать акции Johnson & Johnson с целью $181,95

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Johnson & Johnson с прогнозной ценой $181,95 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,35% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

" 21 июля Johnson & Johnson представит отчетность за 2К21г. Скорее всего, J&J не удивит инвесторов и покажет результаты в абсолютных цифрах схожие на предыдущие два квартала. Процентный же рост г/г будет достаточно внушительным главным образом из-за низкой базы роста. Компания, как и многие, приняла удар пандемии именно во 2К20г. Также, несмотря на целый ряд противоречивых данных касательно вакцины от Johnson & Johnson, она придала дополнительный импульс продажам компании во 2К21г", - отмечает аналитик Артемий Шамшуков.

На взгляд эксперта, последние три квартала отличные результаты показывает онкологический сегмент (по итогам 2020г выручка от сегмента выросла более чем на 15% г/г и достигла $12,37 млрд). Шамшуков ожидает, что эта тенденция продолжится и дальше благодаря особому фокусу компании на его развитие, а также колоссальному спросу на лечение онкологических заболеваний.

"Согласно нашим ожиданиям, выручка компании во 2К21 года достигнет $22 млрд (рост 20% г/г). При этом чистая прибыль вырастет на 37,2%, до $6,1 млрд. Чистая прибыль на акцию зафиксируется на уровне $2,25 (рост показателя на 34,73% г/г). Мы придерживаемся нашей рекомендации "держать" с целевой ценой $181,95, что соответствует апсайду от текущих ценовых уровней в размере 7,35%", - заключает аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.