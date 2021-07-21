Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB во вторник снизился до 74,3 руб./$1, сегодня он растет на 0,3% и находится около 74,45 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Рубль продолжает находиться под давлением низкого аппетита к риску. При этом о санкционном давлении напомнило соглашение Германии и США по "Северному потоку -2". Так, сообщается, что Германия введет санкции против РФ, если Россия будет оказывать давление на Украину через газовые поставки. Тем не менее, на наш взгляд, пока геополитический фон не оказывает существенного влияния на рубль, более принципиальной сейчас является ситуация с пандемией и, соответственно, глобальным спросом на риск. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, влияние которого должно усилиться в ближайшие дни. Ожидаем, что в среду курс USD/RUB останется в диапазоне 74-75 руб./$1", - пишут эксперты банка.

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