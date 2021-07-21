Атон" подтверждает рейтинг акций "Норникеля" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Снижение объемов производства "Норникелем" во 2К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая ранее опубликованные компанией данные о ходе восстановлении рудника. Фактические результаты 1П21 составляют 40% среднего прогнозного уровня производства по никелю, 41% по меди, 55% по палладию и 52% по платине. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который торгуется с дисконтом в 17% к собственному среднему 5-летнему уровню по мультипликатору EV/EBITDA", - отмечают эксперты "Атона".

Представленные компанией операционные результаты за 2К21 показывают, что общий объем производства никеля снизился на 30% кв/кв до 33 тыс. т, меди - на 11% кв/кв до 81 тыс. т, палладия - на 28% кв/кв до 548 тыс. унций, платины - на 27% кв/кв до 134 тыс. унций. Снижение показателей, по мнению аналитиков, обусловлено временной приостановкой работы подземных рудников Октябрьский и Таймырский, а также приостановкой Норильской обогатительной фабрики с последующим ремонтом.

"Норникель" подтвердил производственный прогноз на 2021г на уровне 190-200 тыс. т никеля, 335-355 тыс. т меди, 2 350-2 410 тыс. унций палладия и 580-640 тыс. унций платины. Компания сообщила, что Таймырский рудник в настоящее время работает на 80% мощности, а полное восстановление производства ожидается к концу ноября (ранее прогнозировалось на конец июня) вследствие большего, чем ожидалось, объема восстановительных работ, отмечается также в комментарии "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.