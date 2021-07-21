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21 июля 2021 года 10:44
Рубль может укрепиться в среду до 74 руб./$1 - Sber CIB
Рубль может укрепиться в среду до 74 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB. "Рубль продолжат поддерживать экспортёры, также ожидается, что США и ФРГ объявят об урегулировании разногласий по Северному потоку - 2. В итоге российская валюта может подорожать до 74руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка. По предварительным данным, в США немного увеличились запасы нефти и значительно выросли запасы бензина. Сейчас баррель Brent стоит около $69, значительного роста котировок в среду, по мнению аналитиков Sber CIB, ожидать не стоит. Также стратеги инвестбанка считают, что доходность рублёвого долга может снизиться благодаря стабилизации на глобальных рынках. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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