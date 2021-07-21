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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ начнет торги в среду небольшим ростом - "Атон"
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21 июля 2021 года 09:53
Рынок акций РФ начнет торги в среду небольшим ростом - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду - рост рынка составит 0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.21 июля 2021 года 16:31
Покупки акций Moderna при коррекциях от текущих максимумов интересны на долгосрочную перспективу - "Фридом Финанс"
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.21 июля 2021 года 14:50
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.21 июля 2021 года 14:22
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Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор - Sber CIB
Борьба между крупными экосистемами будет главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-сектор, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Сейчас крупные игроки вкладывают немало денег в эти направления, чтобы завоевать как можно большую долю рынка, - отмечают эксперты инвестбанка. -... читать дальше
.21 июля 2021 года 13:25
ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. и даст сигнал о возможности ее дальнейшего повышения - Сбер Управление Активами
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.21 июля 2021 года 12:52
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.21 июля 2021 года 12:24
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
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