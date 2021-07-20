"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с целью $50,1

"Финам" рекомендует "покупать акции Wells Fargo с целевой ценой на конец 2021г на уровне $50,1, что предполагает потенциал роста 16,3%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Этот год складывается достаточно успешно для Wells Fargo, несмотря на сохраняющиеся негативные последствия коронакризиса. Банк показал рост выручки во II квартале и в I полугодии 2021г, вышел на прибыльный уровень. Мы рассчитываем, что Wells Fargo станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка в розничном сегменте. Банк также должен выиграть от ожидаемой в перспективе нормализации монетарной политики в Штатах, а дополнительную поддержку прибыли окажет дальнейшее высвобождение резервов", - пишет эксперт "Финама" Игорь Додонов..

Wells Fargo в этом году возобновил выкуп акций после почти годового перерыва, начинает постепенно восстанавливать дивиденды. На взгляд аналитика, акции Wells Fargo выглядят недооцененными по финансовым мультипликаторам.

Wells Fargo & Co. является крупным американским финансовым холдингом, входит в четверку ведущих банков США по величине активов.

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