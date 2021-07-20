"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целью $191,57

"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Darden Restaurants с целевой ценой $191,57 за штуку, что предполагает потенциал роста от текущих уровней на 35,15% в перспективе 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Артемий Шамшуков отмечает ряд факторов в пользу рекомендации:

- Darden Restaurants сильно выигрывает при реализации сценария возвращения к нормальной жизни, восстановления экономики США и победы над COVID.

- Высокий уровень профессиональной этики позволяет минимизировать репутационные риски. Именно это дает возможность основным ресторанам Darden оставаться в числе наиболее популярных в стране.

- Низкая закредитованность Darden Restaurants делает ее финансово здоровой и снижает потенциальный урон от возможного локдауна.

- Darden Restaurants - недооцененная компания с высоким потенциалом роста. На это указывает метрика PEG < 1.

Продолжение пандемии и высокая продовольственная инфляция - по мнению эксперта, основные риски, связанные с компанией.

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