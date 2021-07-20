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20 июля 2021 года 16:46
Danaher покажет двухзначный рост прибыли по итогам 2К21 - "Финам"
Danaher покажет двухзначный рост прибыли по итогам 2К21, отмечается в комментарии "Финама". "Один из крупнейших американских производителей медицинского оборудования, компания Danaher Corp., опубликует свои финансовые результаты в четверг, 22 июля. Аналитики позитивно оценивают перспективы финансового отчета компании: консенсус Reuters по скорректированному EPS за 2-й квартал составляет $2,05, что соответствует росту на внушительные 42,36% г/г. При этом в данном случае причиной не является эффект низкой базы, поскольку 2020г в целом прошел для Danaher очень успешно на фоне роста спроса на медико-биологическое оборудование для создания вакцин и прочих препаратов от COVID-19", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев. На взгляд эксперта, драйверами роста финансовых результатов Danaher остаются солидная ассортиментная линейка, фокус на инновациях и синергетический эффект от сделок M&A. В 2020г Danaher уже осуществила одну из наиболее удачных сделок в секторе здравоохранения, приобретя компанию Cytiva. II кв. 2021г также ознаменовался поглощением: 17 июня Danaher сообщила о покупке компании Aldevron за $9,6 млрд. Приобретение Aldevron, которая занимается производством плазмидов для биотехнологических и фармацевтических компаний, поспособствует дальнейшему расширению бизнес-сегмента Life Sciences в сфере генетики и клеточных методов лечения. "Наша текущая рекомендация по акциям Danaher - "покупать" с целевой ценой $302,07, что соответствует апсайду 6,46%. С момента выхода нашей рекомендации 29 апреля 2021г акции Danaher уже показали рост на 9,8%", - указывает Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DANAHER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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