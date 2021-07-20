Индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 4250-4310п во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4250-4310 пунктов в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка ускорил коррекцию, пробив вниз фигуру "восходящий клин". Индикатор RSI опустился ниже нейтрального уровня, сигнализируя о возрастающей силе "медведей", но краткосрочная коррекция реализовалась, найдя поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

На взгляд эксперта, на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Участники рынка оценивают потенциал угрозы, связанной с ростом числа новых случаев заражений коронавирусом на фоне распространения штамма "дельта" среди невакцинированного населения. В частности, заболеваемость COVID-19 в США достигла уровней начала июля 2020г. Также отмечается рост госпитализаций и летальных исходов. По оценкам CDC, 97% попавших в больницу пациентов с тяжелым течением заболевания не были вакцинированы. При этом текущий прогресс прививочной кампании должен притормозить распространение заболевания и снизить количество тяжелых случаев. Как следствие, Зубков полагает, что повторное введение серьезных карантинных ограничений, способных оказать значимое давление на экономическую активность, в настоящий момент маловероятно.

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