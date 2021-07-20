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20 июля 2021 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $640
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целевой ценой $640 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $502, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что уже со следующего года компания начнет предлагать на своей платформе видеоигры, которые первое время будут бесплатными для всех пользователей. Для реализации новой идеи видеосервис нанял топ-менеджеров из Electronic Arts и Facebook, что может послужить триггером для роста компании. Отчетность по компании ожидается 20 июля, аналитики прогнозируют EPS на уровне $3,18. При более лучших результатах рынок отреагирует позитивно. "С точки зрения теханализа бумага долгое время находится в боковом коридоре. Три попытки были ложными и не смогли взять уровень $560. С учетом силы рынка четвертая попытка может быть удачной. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $640. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $502 риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,55", - указывают аналитики "Финама". Netflix Inc.- это стриминговый сервис, поставляющий фильмы и сериалы на основе потокового мультимедиа. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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