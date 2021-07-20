Акции Sylvania Platinum привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции

Акции Sylvania Platinum Ltd привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы хотим обратить внимание на акции Sylvania Platinum. Компания участвует в инвестициях в проекты по разведке и переработке полезных ископаемых. В последнее время бумага показала существенную коррекцию порядка 30%, став очень привлекательной для включения в портфель. С точки зрения мультипликаторов компания выглядит крайне интересно - EV/ebitda ниже 0,5, p/e 2.7, free cash flow yield 36%. Бумага торгуется с дисконтом к мировым аналогам. Краткосрочная цель для данной сделки 120, что дает потенциальную доходность более 20%", - отметили аналитики инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

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