"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 308 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,58%, стоп-приказ: 289,4 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что Сбербанк остается привлекательным активом в долгосрочной перспективе. Чистая прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2021 года выросла на 76,2% - до 594,844 млрд рублей. Текущая коррекция - хорошая возможность для покупки.

"Котировки компании оттолкнулись от 290 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 17% и выставлении стоп-заявки на уровне 289,4 рубля риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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